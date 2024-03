TSI Holdings Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Tsi-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Auch die Diskussionsintensität blieb im Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsi-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen zeigt der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen ein ähnliches Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Signale bezüglich der Anlegerstimmung. Die überwiegend neutralen Themen führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt eine überverkaufte Bewertung basierend auf den letzten 7 Tagen, während der RSI der letzten 25 Tage zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Gesamtbewertung für die Tsi-Aktie, mit einem neutralen Stimmungsrating, einer schlechten charttechnischen Bewertung und einer überverkauften kurzfristigen RSI-Bewertung.