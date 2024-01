TSI Holdings Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Basierend auf dem Relative Strength Index gilt die Aktie von Tsi als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tsi-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,97, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,1, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bezüglich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Tsi festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme in den Diskussionsbeiträgen festgestellt.

Die Anleger-Stimmung bei Tsi in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tsi-Aktie mittlerweile auf 726,24 JPY, während der aktuelle Kurs bei 735 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,21 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 788,58 JPY, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -6,79 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.