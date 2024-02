TSI Holdings Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Tsi-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 739,87 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 700 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,39 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 726,18 JPY, was einer Differenz von -3,61 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Tsi keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Diskussionsstärke zeigen signifikante Unterschiede, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde neutral über Tsi diskutiert. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie daher auch hier als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet außerdem das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf mittels des Relative Strength-Index (RSI). Der RSI-Wert von 37,14 für die Tsi-Aktie zeigt an, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment eine neutrale Bewertung für die Tsi-Aktie.