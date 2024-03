TSI Holdings Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse der Tsi-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 741,79 JPY, während der aktuelle Kurs bei 761 JPY liegt, was eine Abweichung von +2,59 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 697,3 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt um +9,14 Prozent darüber. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung für die Tsi-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI beträgt 18,39, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, während der RSI25 bei 40,71 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine Einschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz zeigen eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt. Somit erhält die Tsi-Aktie auch hier die Bewertung "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Einschätzung aus der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem langfristigen Stimmungsbild für die Tsi-Aktie.