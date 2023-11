TSI Holdings Aktie: Am Scheideweg

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Tsi-Aktie in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsi-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 709,38 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 791 JPY lag, was einem Unterschied von +11,51 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 801,74 JPY, was einer Abweichung von -1,34 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tsi-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt die Untersuchung eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Tsi-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung für Tsi blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Tsi-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 75,26, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 45,72 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.