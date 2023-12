TSE Sui Luen Jewellery Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tse Sui Luen Jewellery liegt derzeit bei 19,63 und damit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 in der Branche Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tse Sui Luen Jewellery ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Fokus, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Tse Sui Luen Jewellery-Aktie bei -24,14 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 48,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tse Sui Luen Jewellery-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,1 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,82 HKD liegt, was eine Abweichung von -25,45 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,94 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -12,77 Prozent entspricht. Somit erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.