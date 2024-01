TSE Sui Luen Jewellery Aktie: Der absolute Knall!

Die Tse Sui Luen Jewellery-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,82 HKD liegt 23,36 Prozent unter dem GD200 von 1,07 HKD. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,91 HKD, was einem Abstand von -9,89 Prozent entspricht. Zusammenfassend ergibt sich somit die "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Tse Sui Luen Jewellery-Aktie eine Rendite von -26,23 Prozent erzielt, was 30,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 18,92 Prozent, wobei Tse Sui Luen Jewellery aktuell 45,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Tse Sui Luen Jewellery liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.