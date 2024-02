TSE Sui Luen Jewellery Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Die Tse Sui Luen Jewellery-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,24 Prozent in der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter liegt die Dividendenrendite somit um 6,24 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Tse Sui Luen Jewellery eine übliche Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt. Daher erhält die Aktie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 48,94) ist ebenfalls weniger volatil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Tse Sui Luen Jewellery-Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,3 Prozent erzielt. Dies liegt 34,74 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 3,79 Prozent, wobei Tse Sui Luen Jewellery aktuell 44,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.