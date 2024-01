TSE Sui Luen Jewellery Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Tse Sui Luen Jewellery ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 16,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 0,9 HKD um -16,67 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,08 HKD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von -2,17 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tse Sui Luen Jewellery wird insgesamt als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Themen dominierten.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,23 Prozent erzielt, was 30,53 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Tse Sui Luen Jewellery sogar um 45,42 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.