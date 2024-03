TSE Sui Luen Jewellery Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Aktienkurs von Tse Sui Luen Jewellery zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter". Die Rendite liegt bei -26,56 Prozent, während der Durchschnitt in den letzten 12 Monaten bei 4,79 Prozent liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die mittlere Rendite bei 4,79 Prozent, während Tse Sui Luen Jewellery lediglich 31,35 Prozent erreicht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Tse Sui Luen Jewellery derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -6,03 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,98 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs 0,99 HKD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 liegt derzeit bei 0,88 HKD, was einer Distanz von +12,5 Prozent entspricht und somit eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren ebenfalls neutral. Dadurch wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.