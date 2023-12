TRX Gold Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Goldwert von Trx erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 1,1 CAD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 115,69 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,51 CAD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung und einer Gesamtbewertung von "Gut" für Trx Gold.

Ein Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI der Trx Gold bei 75 liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,72 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Trx Gold eingestellt waren. Es gab vier positive und neun negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Trx Gold derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,59 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,51 CAD liegt, was einer Abweichung von -13,56 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,54 CAD, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die technische Analyse von Trx Gold.