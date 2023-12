TRX Gold Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Trx Gold heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hinweist, dass Trx Gold weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und auch auf dieser Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben Trx Gold in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut" und 0 "Neutral" sowie 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Trx Gold vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 1,1 CAD, was einem erwarteten Anstieg von 115,69 Prozent entspricht. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,59 CAD für die Trx Gold-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,51 CAD, was zu einer negativen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Trx Gold festgestellt werden. Dies basiert auf einer höheren Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und einer positiven Tendenz der Marktteilnehmer. Insgesamt erhält Trx Gold daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

