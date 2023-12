TRX Gold Aktie: Reine Nervensache!

Die Trx Gold steht derzeit bei einem Kurs von 0,51 CAD und ist damit um -5,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,56 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume eine Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Trx Gold gemessen. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Von Analysten wird die Trx Gold-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1,1 CAD, was ein Aufwärtspotential von 115,69 Prozent bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Diskussionen verzeichnet. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde keine besonders positive oder negative Stimmung verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.