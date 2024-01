TRX Gold Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse der Analysten für Trx Gold zeigt, dass der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" erhalten hat. In den letzten 12 Monaten wurde die Einschätzung der Analysten 1-mal als "Gut", 0-mal als "Neutral" und 0-mal als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Trx Gold. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 120 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 1,1 CAD. Auf dieser Basis wird die Entwicklung als "Gut" eingeschätzt und insgesamt erhält die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der RSI7 bei 60 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Trx Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,9 und zeigt ebenfalls an, dass Trx Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Trx Gold als "Schlecht" bewertet, da die Diskussionsintensität wenig Aktivität aufgewiesen hat und eine negative Rate der Stimmungsänderung identifiziert wurde. Auch in den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zu Trx Gold geäußert, was dazu führt, dass die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass Trx Gold von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet wird, während die Anlegerstimmung und das Sentiment als "Schlecht" eingeschätzt werden.

