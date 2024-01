TRU Precious Metals Aktie: Das hat Gewicht!

Die Tru Precious Metals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,03 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,025 CAD um -16,67 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,03 CAD, was ebenfalls einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tru Precious Metals-Aktie liegt bei 66 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis hat ebenfalls einen Wert von 50 und wird daher auch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tru Precious Metals.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Tru Precious Metals eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.