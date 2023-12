TRU Precious Metals Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet gibt wichtige Aufschlüsse über die Einschätzung einer Aktie. Bei Tru Precious Metals zeigt sich eine interessante Dynamik. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tru Precious Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,02 CAD, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Aktie eine gute Bewertung auf Basis der kurzfristigen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tru Precious Metals aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine neutrale Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv, was zu einer guten Einstufung führt. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer guten Einstufung der Anleger-Stimmung führt.