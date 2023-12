TRU Precious Metals Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der Tru Precious Metals-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,03 CAD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der letzte Schlusskurs liegt genau bei diesem Wert, was bedeutet, dass die Aktie neutral bewertet wird. Blickt man auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 0,02 CAD, wobei der letzte Schlusskurs mit 0,03 CAD darüber liegt, was einer positiven Bewertung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tru Precious Metals steht aktuell bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der Betrachtung der Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Tru Precious Metals durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Tru Precious Metals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.