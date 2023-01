TRU Precious Metals Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Per 27.01.2023, 17:33 Uhr wird für die Aktie Tru Precious Metals der Kurs von 0.07 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Unsere Analysten haben Tru Precious Metals nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Tru Precious Metals auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Tru Precious Metals in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Tru Precious Metals hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tru Precious Metals haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Tru Precious Metals derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,08 CAD, womit der Kurs der Aktie (0,07 CAD) um -12,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,06 CAD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +16,67 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".