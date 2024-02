TRU Precious Metals Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Tru Precious Metals haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke der Aktie war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Tru Precious Metals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Tru Precious Metals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 CAD lag, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine Abweichung von -16,67 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Tru Precious Metals-Aktie basierend auf der Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse.