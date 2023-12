TROOPS Aktie: Das ist ein Hammer

Der Einfluss von Sentiment und Buzz auf den Aktienkurs von Troops war in den letzten Monaten neutral. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führte. Ebenso zeigte sich kaum eine Veränderung in der Stimmungsrate, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führte.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Troops-Aktie bei 3,8 USD, was zu einer schlechten Bewertung führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 2,34 USD liegt und somit einen Abstand von -38,42 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt die Troops-Aktie mit einem Niveau von 3,45 USD eine negative Differenz von -32,17 Prozent, was erneut zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.

Durch die Relative-Strength-Index-Analyse (RSI) lässt sich feststellen, dass die Troops-Aktie auf kurzfristiger Basis als neutral eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 68,63 Punkten liegt. Auf längere Sicht wird die Troops-Aktie jedoch als überkauft eingestuft, da der RSI25 bei 72,85 liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit gelegentlichen neutralen oder positiven Tendenzen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem neutralen Bewertung eingestuft.