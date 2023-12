TROOPS Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie aus den Daten hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen rote Signale, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An fünf Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Zusätzlich wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Troops diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Troops-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI-Wert von 18,97. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Troops-Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Troops-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 3,79 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,69 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,33 USD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Somit wird die Troops-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Troops in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.