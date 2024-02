TROOPS Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Troops zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Troops-Aktie zeigt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage erhält eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Troops.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Troops bei 3,52 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,89 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist auf eine negative Bewertung hin. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Troops als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Troops in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.