TRI Pointe ist zurück!

Die Tri Pointe Homes-Aktie wird technisch analysiert, und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 28,97 USD. Der aktuelle letzte Schlusskurs liegt bei 34,31 USD, was einer positiven Abweichung von 18,43 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,47 USD) wird vom letzten Schlusskurs (34,31 USD) um 20,51 Prozent übertroffen, was weiterhin zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Tri Pointe Homes beträgt 0 Prozent, was 607,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 607. Aufgrund dieser vergleichsweise unrentablen Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Tri Pointe Homes liegt bei 27,63 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Lage mit einem Wert von 27,6 und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Äußerungen zu Tri Pointe Homes in den letzten Tagen, mit sechs positiven, drei negativen und zwei neutralen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls überwiegend neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tri Pointe Homes eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Sollten TRI Pointe Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich TRI Pointe jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TRI Pointe-Analyse.

TRI Pointe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...