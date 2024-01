TRI Pointe Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Enterprise Financial":

Die Tri Pointe Homes schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 15,41 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15,41 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Basis der aktuellen Kurse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tri Pointe Homes liegt bei 57,91, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Tri Pointe Homes-Aktie erzielte in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,78 USD. Der letzte Schlusskurs von 34,73 USD weicht somit um +16,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 31,26 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+11,1 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Tri Pointe Homes-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Tri Pointe Homes im vergangenen Jahr eine Rendite von 73,12 Prozent, was 62,86 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 10,26 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,57 Prozent, und die Tri Pointe Homes liegt aktuell 70,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.