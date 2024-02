TRI Pointe Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Tri Pointe Homes zahlt im Vergleich zur Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter keine Dividende aus. Die Dividendenrendite beträgt 0 %, was 15,45 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tri Pointe Homes-Aktie liegt derzeit bei 53, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Analysten bewerten die Tri Pointe Homes-Aktie derzeit positiv. Von insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie 2 Mal mit "Gut" und 1 Mal mit "Neutral" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 34 USD, was einem Abwärtspotenzial von -2,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat schlechter geworden ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erfährt die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutierten.

Insgesamt erhält die Tri Pointe Homes-Aktie aufgrund der genannten Faktoren ein "Schlecht"-Rating.