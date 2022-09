TREES Corp. Übernahme von 2 Green Tree Cannabisabgabestellen in Colorado

TREES CORPORATION (OTCQB:CANN) hat endgültige Dokumente zur Übernahme der Green Tree Longmont und Green Tree Berthoud Abgabestellen im Bundesstaat Colorado, über 34.000 Quadratmeter Anbaubetrieb und eine hochmoderne Produktionsanlage unterzeichnet. Diese Akquisition wird die derzeitige Präsenz des Unternehmens in Colorado erweitern und die Gesamtzahl der Abgabestellen in Colorado auf 4 erhöhen, zusammen mit 3 operativen Geschäften in Oregon, also insgesamt 7… Hier weiterlesen