TRATON Aktie: Das war ja klar …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Für Traton wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 79,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Traton überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,02, was darauf hindeutet, dass Traton weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Traton-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Traton verläuft aktuell bei 19,42 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Der Aktienkurs selbst ging bei 20,46 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +5,36 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 19,73 EUR und entspricht damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit Hilfe von Analysewerkzeugen präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Traton hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand auch die Aktie von Traton zuletzt im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Traton, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".