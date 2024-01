TRATON Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die Einschätzung von Aktienkursen durch Analysten umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Eine Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Meinungen zu Traton neutral sind. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Traton diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen. Der RSI der Traton liegt bei 82,42, was als "überkauft" gilt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,01 und wird daher als neutral eingestuft. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI lautet somit "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Traton verläuft aktuell bei 19,45 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 20,62 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 19,83 EUR, was wiederum zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Traton wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich verringert. Insgesamt erhält Traton daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.