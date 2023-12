TRATON Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. Für die Traton-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 1 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 17,39 im überverkauften Bereich. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien können wichtige Stimmungsindikatoren sein. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Traton zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch deutet die positive Veränderung der Stimmungsrate auf ein insgesamt positives Stimmungsbild hin, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Sentiments erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Traton-Aktie ein Durchschnitt von 19,31 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 21,8 EUR, was einer positiven Abweichung von 12,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Traton-Aktie auch in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Traton besonders positiv diskutiert, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Bewertung führt.