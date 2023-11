TRATON Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen bestimmten Zeitraum normiert. Bei Traton liegt der RSI bei 97,76, was als "schlecht" eingestuft wird. Für den RSI25, der auf 25 Tage berechnet wird, ergibt sich ein Wert von 55,07 und somit eine "neutrale" Bewertung. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv für Traton. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich ein erhöhtes Aktivitätsniveau für die Traton-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "gut"-Wert für Traton.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 18,58 EUR für die Traton-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,03 EUR, was einem Unterschied von -2,96 Prozent entspricht. Daher wird eine "neutrale" Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 19,06 EUR, während der letzte Schlusskurs darunter (-5,4 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich eine "schlechte" Bewertung der Traton-Aktie. Insgesamt wird somit eine "neutrale" Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik vergeben.