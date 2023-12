TRATON Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die Traton-Aktie liegt mit einem Kurs von 21,4 EUR aktuell um +10,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +11,17 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Traton in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen herrschte eine überwiegend positive Stimmung, was sich auch in den Äußerungen und Meinungen widerspiegelt. Allerdings standen in den letzten Tagen auch einige negative Themen im Fokus, wodurch die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Traton-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Traton-Aktie ergibt sich ein Wert von 26,03 für den RSI7 und 20,64 für den RSI25, was jeweils eine "Gut"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Auch gab es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Daher wird das Stimmungsbild sowie die Diskussionsstärke insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Traton somit eine neutrale Gesamtbewertung aufgrund der Untersuchung aller genannten Kriterien.