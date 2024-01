TRATON Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Traton derzeit bei 19,51 EUR liegt, was der Aktie ein "Gut"-Rating einbringt. Der Aktienkurs liegt bei 21,64 EUR und hat somit einen Abstand von +10,92 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 20,03 EUR angenommen, was einer Differenz von +8,04 Prozent entspricht und auch als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die Traton-Aktie also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und Buzz rund um Traton wurde über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Traton in diesem Punkt.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Traton wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, zeigen die Anleger ebenfalls vor allem positives Interesse, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Traton liegt der RSI7 aktuell bei 48,31 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,36 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Traton-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.