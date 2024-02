TRATON Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die technische Analyse der Traton-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 19,89 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 22,92 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +15,23 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50, der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, bei 21,83 EUR, was zu einer neutralen Bewertung von +4,99 Prozent führt. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 33,8 und deutet darauf hin, dass die Traton-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) liegt der Wert bei 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Traton langfristig unterdurchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ausfällt. Daher wird der Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild zugewiesen.

Die Anleger-Stimmung rund um die Traton-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussion. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Traton-Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.