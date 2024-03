TRATON Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Traton ist positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen über das Unternehmen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vorwiegend mit positiven Themen rund um Traton.

Die Kommunikation über Traton in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Traton im Moment weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Traton 20,06 EUR erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 24,34 EUR hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +21,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 22,46 EUR, was einen Abstand von +8,37 Prozent bedeutet und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Traton-Aktie als neutral einzustufen. Der RSI7 liegt bei 24,44, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 37,16 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.