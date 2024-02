TRATON Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Das Internet beeinflusst die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Traton zeigt die langfristige Diskussion eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Traton wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Traton bei 19,89 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 22,92 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 21,83 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI zeigt, dass die Traton aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25 ergibt eine Einstufung von "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".