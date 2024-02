TRATON Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Traton auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um Traton in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Traton derzeit bei 19,78 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,52 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +13,85 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 21,18 EUR, was einer Abweichung von +6,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Traton daher die Gesamtbewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Traton liegt derzeit bei 54,76 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Wert von 44,57, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird Traton insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Traton festgestellt. Dies wird durch die verstärkte Diskussion von negativen Themen in den sozialen Medien deutlich. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Traton daher in dieser Hinsicht eine Gesamtbewertung von "Schlecht".