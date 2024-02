TRATON Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Der gleitende Durchschnittskurs der Traton hat sich auf 19,78 EUR erhöht, während der Aktienkurs bei 22,52 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz von +13,85 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 21,18 EUR, was einer Distanz von +6,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für Traton lautet somit "Gut".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Traton-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 54,76 Punkten und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI beträgt 44,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Traton eine deutliche Verschlechterung der Stimmung festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in sozialen Medien, die zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt. Die Diskussionsstärke wird hingegen als "Neutral" bewertet.

Die Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien ergab überwiegend positive Stimmungen, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung rund um Traton als "Neutral" eingestuft.