TP ICAP Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tp Icap-Aktie zeigt einen Wert von 71 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 59,31, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie nach RSI.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien für Tp Icap zeigen keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wird eine steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen ergibt eine durchschnittliche "Gut"-Bewertung. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 32,68 Prozent hin, was ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse der Tp Icap-Aktie zeigt auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Gut"-Bewertung, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating versehen.