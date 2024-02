TP ICAP Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Tp Icap diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Tp Icap befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysten haben die Aktie von Tp Icap in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung führt. Es gab keine Analystenupdates zu Tp Icap im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 237,5 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 32,46 Prozent und somit ebenfalls eine Einstufung von "Gut" ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tp Icap-Aktie beträgt 51, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 56,5 ebenfalls auf "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Tp Icap.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Tp Icap eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral"-Wert führt.