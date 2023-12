TP ICAP Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Analyse der Tp Icap-Aktie ergibt laut den Analysten eine insgesamt positive Einschätzung. Von insgesamt 3 Bewertungen waren 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Tp Icap liegt bei 237,5 GBP, was eine prognostizierte Kurssteigerung um 25,33 Prozent bedeutet. Die aktuelle Aktienkursnotierung von 189,5 GBP wird daher als positiv bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktie von Tp Icap keine überkauften oder überverkauften Signale. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (41) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (36,79) führen zu einem neutralen Rating.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz im Internet erhält die Tp Icap-Aktie ebenfalls ein neutrales Rating. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

Insgesamt zeigen die Analysen der Analysten, des Relative Strength Index und des Sentiments und Buzz eine überwiegend positive Einschätzung für die Tp Icap-Aktie.