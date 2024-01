TPI Composites Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Dividendenrendite der Tpi Composites-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was 16,94 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analysten bewerten die Tpi Composites-Aktie derzeit positiv, mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 17,8 USD, was einem Aufwärtspotential von 328,92 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Tpi Composites-Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tpi Composites-Aktie liegt bei 22,06, was unter dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen günstig bewertet wird, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken bezüglich der Tpi Composites-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Vier Tage waren neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Tpi Composites-Aktie.