TPI Composites Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tpi Composites von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse zeigt jedoch, dass sich die Stimmung in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war für Tpi Composites in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Tpi Composites in den letzten 12 Monaten eine Performance von -71,06 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2087,37 Prozent gestiegen, was eine deutliche Underperformance von -2158,43 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 1319,85 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Tpi Composites ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 31,31) eine Unterbewertung um ca. 30 Prozent darstellt. Aus fundamentaler Sicht erhält Tpi Composites daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.