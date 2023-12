TPI Composites Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Tpi Composites liegt bei 26,2, was auf eine "Gute" Bewertung hindeutet. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich der RSI auf 38,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Tpi Composites daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Tpi Composites derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 16,98 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Aktie von Tpi Composites zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tpi Composites derzeit bei 7,1 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,12 USD und hat damit einen Abstand von -41,97 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 2,47 USD, was einer Differenz von +66,8 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".