TPI Composites Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Tpi Composites-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,58 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,91 USD liegt, was einem Unterschied von -36,46 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (2,89 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,69 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Tpi Composites 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Tpi Composites-Aktie ist positiv, mit insgesamt einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Performance von 518,56 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Tpi Composites ist ebenfalls positiv, wie aus den Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Tpi Composites-Aktie technisch gesehen als "Neutral" bewertet wird, während die Dividendenpolitik und die Analysteneinschätzung positiv ausfallen. Auch die Stimmung der Anleger ist gut, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie führt.