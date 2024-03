TPI Composites Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Tpi Composites-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Tpi Composites-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Tpi Composites. Die durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 18 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 564,21 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (2,71 USD) bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Somit erhält Tpi Composites insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tpi Composites überwiegend positiv diskutiert, wobei an 12 Tagen positive und an zwei Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auf dieser Grundlage erhält Tpi Composites insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 22,06 und liegt damit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tpi Composites ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein RSI von 57,38 bzw. 56,03, was zu einer "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI als auch den 25-Tage-RSI führt. Insgesamt erhält das Tpi Composites-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.