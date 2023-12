TPI Composites Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tpi Composites liegt bei einem Wert von 22, was im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (KGV von 30,81) unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Aktie führt.

Langfristig betrachtet wird die Tpi Composites-Aktie laut Analystenmeinungen als "Gut" eingestuft, wobei 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht" lauteten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 17,8 USD, was einem potenziellen Anstieg von 472,35 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zur Einstufung "Gut" durch die Redaktion.

Die Dividendenrendite von Tpi Composites liegt derzeit bei 0 Prozent, was 17,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie ergibt.

Insgesamt erhält die Aktie von Tpi Composites gemäß den fundamentalen Kriterien und der Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung, während die Dividendenpolitik als negativ bewertet wird. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Bewertungen auf der Analyse der aktuellen Daten basieren und keine zukünftige Entwicklung berücksichtigen.