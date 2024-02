TPG Telecom Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Telecom-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 5,24 AUD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 5,36 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +2,29 Prozent und einer Bewertung als "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 5,09 AUD, was einem Abstand von +5,3 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Telecom. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" und kommt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Telecom-Aktie nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Telecom-Aktie liegt bei 68,75, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".