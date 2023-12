TPG Telecom Aktie: So schnell kann es gehen

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung unter Anlegern. Unsere Analysten haben untersucht, dass die Kommentare und Bewertungen zu Telecom in sozialen Medien überwiegend positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse beinhaltet die Untersuchung von Trendfolgeindikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Telecom-Aktie beträgt aktuell 5,22 AUD und der letzte Schlusskurs liegt mit 5,02 AUD auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt ergeben also eine neutrale Einschätzung.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigen die Diskussionen der Anleger keine auffällige Intensität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält die Telecom-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 13,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine neutrale bis positive Einschätzung für die Telecom-Aktie.