TPG Telecom Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

In den letzten Tagen war die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Telecom gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können, hat sich die Stimmung für Telecom in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Telecom gemessen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Grundlage als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Telecom-Aktie mit einem Kurs von 4,52 AUD derzeit -10,85 Prozent vom durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, -12,57 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Telecom-Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 78,95, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 80,45 liegt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt spiegeln die verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung der Telecom-Aktie wider, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Internet-Kommunikation und der technischen Analyse.