TPG Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie der Tpg Inc wird derzeit mit einem Kurs von 45,33 USD gehandelt, was einen Abstand von +5,15 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, darstellt. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +31,62 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Tpg Inc diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analysten bewerten die Tpg Inc-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 40,5 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotenzial von -10,66 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Tpg Inc eine "Neutral"-Bewertung aus dieser Analyseperspektive.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Tpg Inc steht aktuell bei 44,02, was als neutral eingestuft wird. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.